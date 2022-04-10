Idris Elba'dan itiraf: Ünlü olmadan önce...

Elba, röportajın bir başka yerinde HBO'da yayımlanan 'The Wire'ın kalıcı bir başarı sağladığını ve bunun da kariyerini olumlu biçimde etkilediğini söyledi. 2002'de yayın hayatına başlayan 'The Wire'da Idris Elba, performansıyla dikkat çekmişti. Dizi 2008'de sona ermişti.

Ünlü aktör, son filmi 'Kirpi Sonic 2'de (Sonic The Hedgehog 2) 'Knuckles' karakterini seslendirmişti. Jim Carrey, Ben Schwartz ve Colleen O'Shaughnessey'in de yer aldığı film, 8 Nisan'da vizyona girmişti.