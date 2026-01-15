İdris ile aynı seti paylaştı

Oyuncu Sinan Sicimoğlu, dijital platform dizisi 'Hijack'in ikinci sezon kadrosuna dâhil oldu. Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba ile aynı seti paylaşan Sicimoğlu, dizide Almanya’da yetişmiş bir tren kondüktörü olan 'Nihat Kaya' karakterine hayat veriyor.

Rolü için titiz bir hazırlık süreci geçiren Sinan Sicimoğlu, dil ve aksan dersleri alarak rolüne odaklandı. Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu, dizinin Londra’da düzenlenen görkemli galasında da boy gösterdi.

Londra Galasında Kırmızı Halı Heyecanı Galanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Sicimoğlu, Idris Elba ile yan yana poz vererek Hollywood yolundaki kararlılığını kanıtladı. Ünlü oyuncu, bu projenin kendisi için küresel arenada bir dönüm noktası olduğunu belirtti.