İdris Kardaş Can Medya Grubu’nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı İdris Kardaş'ın Can Medya Grubu'na katıldığını duyuran Can Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ, Kardaş'ın yazarlık ve dijital yeniden yapılanma ve entegrasyon projelerinin koordinasyonunda görev yapacağını bildirdi

Habertürk Giriş: 09.06.2025 - 14:42 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:42 facebook

