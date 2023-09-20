İDSO yeni sezona 29 Eylül'de AKM'de başlayacak

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra 29 Eylül'de 20.00'de Gürer Aykal yönetiminde sahne alacak.

Keman virtüözü Cihat Aşkın'ın da sahne alacağı konserde, Japon besteci Yasushi Akutagawa'nın yaylı orkestra için Triptyque'i eseri, besteci Ulvi Cemal Erkin'in Keman Konçertosu ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Senfoni no 4. eseri icra edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDSO Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Abacı, yeni bir sezona daha başlamanın mutlu heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Konserlerimizde daima bizlerle olan sanatsever dostlarımızla keyifli bir sezon geçirmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.