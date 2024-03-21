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        Haberler Ekonomi Enerji IEA Başkanı Birol'dan nükleer enerji mesajı - Enerji Haberleri

        IEA Başkanı Birol'dan nükleer enerji mesajı

        Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dünyada iklim hedeflerine ulaşmak için nükleer enerjiye kesinlikle ihtiyaç olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 21.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:47
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        IEA Başkanı Birol'dan nükleer enerji mesajı
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        Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Brüksel'de düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'nde konuştu.

        Birol açıklamasında dünyada iklim hedeflerine ulaşmak için nükleer enerjiye kesinlikle ihtiyaç olduğunu ifade etti.

        Birol konuya ilişkin "Nükleer enerjinin desteği olmadan iklim hedeflerine zamanında ulaşma imkanımız yok. Yenilenebilir kaynaklar elektrik açısından büyük rol oynayacaklar. Ancak aynı zamanda nükleer enerjiye de ihtiyacımız var. Özellikle de büyük yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olmayan ülkelerde" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılırken, zirvenin düzenlendiği Brüksel EXPO'da ülke liderleri ve mevkidaşlarıyla aile fotoğrafı çekimine katıldı.

        Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınacak.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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