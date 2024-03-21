IEA Başkanı Birol'dan nükleer enerji mesajı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Brüksel'de düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'nde konuştu.

Birol açıklamasında dünyada iklim hedeflerine ulaşmak için nükleer enerjiye kesinlikle ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Birol konuya ilişkin "Nükleer enerjinin desteği olmadan iklim hedeflerine zamanında ulaşma imkanımız yok. Yenilenebilir kaynaklar elektrik açısından büyük rol oynayacaklar. Ancak aynı zamanda nükleer enerjiye de ihtiyacımız var. Özellikle de büyük yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olmayan ülkelerde" ifadelerini kullandı.