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        İETT otobüsü şarampole düştü

        İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü şarampole düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:02 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:06
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        Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne doğru ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

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        Manevra yapan otobüs otoyol kenarında yağmur suyu gideri kanalına düştü.

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        Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden onlarca vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi.

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        İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

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        Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu.

        #İETT
        #Kaza
        #İstanbul Arnavutköy
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