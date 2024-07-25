İETT otobüsü şarampole düştü
İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü şarampole düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.
Giriş: 25.07.2024 - 10:02 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:06
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Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne doğru ilerlediği sırada kontrolden çıktı.
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Manevra yapan otobüs otoyol kenarında yağmur suyu gideri kanalına düştü.
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Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden onlarca vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi.