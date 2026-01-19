Habertürk
        İETT otobüsünü iterek kurtardılar! | Son dakika haberleri

        İETT otobüsünü iterek kurtardılar!

        İstanbul Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü çevredekiler kurtardı. Otobüs, çevredekilerin itmesi sonucu yoluna devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:45 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:45
        İETT otobüsünü iterek kurtardılar!
        Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsü çevredekilerin yardımıyla yoluna devam etti, olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

        Sabah saatlerinde İETT otobüsü, Gazi Caddesi yokuşunu kar nedeniyle çıkamadı. Otobüs, çevredekilerin itmesi sonucu yoluna devam etti. Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde çevredekilerin yokuşu çıkamayan otobüsü itme anı yer alıyor.

        Taksim'de şoför el frenini çekmeyi unuttu turist minibüsü ağaca çarptı: Ana caddeye girse katliam olurdu

        TAKSİM'de minibüs şoförü Hakan K., yolcuları indirmek için otel önünde durdu. Şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen minibüs metrelerce kayarak ağaça çarptı.

        #Son dakika haberler
