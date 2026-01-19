İETT otobüsünü iterek kurtardılar!
İstanbul Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü çevredekiler kurtardı. Otobüs, çevredekilerin itmesi sonucu yoluna devam etti
Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsü çevredekilerin yardımıyla yoluna devam etti, olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
AA'da yer alan habere göre ilçede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Sabah saatlerinde İETT otobüsü, Gazi Caddesi yokuşunu kar nedeniyle çıkamadı. Otobüs, çevredekilerin itmesi sonucu yoluna devam etti. Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde çevredekilerin yokuşu çıkamayan otobüsü itme anı yer alıyor.