İETT'ye zam geldi mi, gelecek mi? Gözler UKOME toplantısında!
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geleceği iddiaları gündeme gelirken gözler UKOME toplantısına çevrildi. Ankara'da toplu taşımaya gelen yüzde 50 zammın ardından otobüs bilet fiyatları 15 TL'ye çıktı. Ankara'da ve Antalya'da yapılan zamların ardından gözler İstanbul toplu taşıma zammına çevrildi. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte 2023 İstanbul'da otobüs, metro, vapur, marmaray ve metrobüs ücretleri zammına ilişkin merak edilenler…
Ankara'da ve Antalya'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME de şehir içi toplu taşıma ücretlerine artış yapıldığını açıkladı. Toplu ulaşıma yapılan zamların ardından gözler UKOME'den gelecek açıklamaya çevrildi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir." ifadelerini kullanırken gözler 'İstanbul'da otobüs, metro, vapur, Marmaray ve metrobüse zam geldi mi, gelecek mi?' sorusuna çevrildi. İşte 2023 İETT otobüs, metro, vapur, marmaray ve metrobüs fiyatları ile toplu taşıma zammında son durum...
İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ Mİ?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam gelmedi. Yakın zamanda İETT'ye zam gelmesi bekleniyor. İstanbul toplu taşıma ücretleri zammı, 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.
"TOPLU TAŞIMA FİYATLARI DEĞİŞECEK"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ortaya konacak olan maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL 2023 GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ
Tam Elektronik Bilet Ücreti: 9,90 TL
Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti: 4,83 TL
Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti: 7,09 TL
Tam Abonman Ücreti: 777 TL
Öğrenci Abonman Ücreti: 140 TL
ANTALYA'DA TOPLU ULAŞIM ZAM
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü tarafından alınan kararla birlikte toplu taşımaya yüzde 56 oranında zam yapıldı.
KAYSERİ'DE TOPLU TAŞIMA TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildiği açıklandı.
Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, tam bilet fiyatı 11,50 lira, indirimli bilet fiyatı ise 6,25 lira olarak belirlendi.