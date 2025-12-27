İffet Saraçoğulları’ndan sergi: 'Zamanın Ötesinde'

Habertürk
        Sanatçı İffet Saraçoğulları'nın, "Zamanın Ötesinde" başlıklı seçkisi Art in White Gallery by IAAF kapsamında, Kemer Country Club Göktürk'te sanatseverlerle buluşuyor

        Giriş: 27.12.2025 - 20:57 Güncelleme: 27.12.2025 - 20:57
        Sanatçı İffet Saraçoğulları, 28 Aralık'a kadar Art in White Gallery by IAAF kapsamında, Kemer Country Club Göktürk’te izleyiciyle buluşan “Zamanın Ötesinde” başlıklı seçkisiyle, çağdaş soyut ve mix-media pratiğine odaklanan bir sunum gerçekleştirdi.

        Sergi, zamanı ölçülen bir kavram olarak değil; katmanlar, dokular ve ışık aracılığıyla hissedilen bir deneyim olarak ele alan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Saraçoğulları’nın epoksi, pigment ve doğal malzemeleri bir araya getirdiği çalışmaları, izleyiciyi belirli bir anlatıya yönlendirmekten çok, kişisel bir iç okuma alanı açmayı amaçlıyor.

        “Zamanın Ötesinde” seçkisinde yer alan eserler; başlangıç ve son fikrinden uzak, süreklilik hissi taşıyan yüzey yapılarıyla dikkat çekiyor. Katmanlar arasında değişen ışık etkileri ve organik dokular, her bakışta farklı bir detayın öne çıkmasına imkân tanıyor. Sergi boyunca izleyiciler, eserlerle birebir ve sakin bir temas kurma fırsatı buluyor.

        Sanat pratiğini, 20 yılı aşkın reklamcılık ve iletişim kariyerinden gelen stratejik bakış açısıyla şekillendiren Saraçoğulları, görsel anlatım gücünü kavramsal bir bütünlük içinde ele alıyor. Kompozisyon, ritim ve yüzey dengesi, sanatçının çalışmalarında belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

        Sanatçı, daha önce IAAF Sanat Fuarı ve TOÇEV yararına Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte eserlerini sergilemiş; 2025 yılı içinde ise “Zamanın Ötesinde” konseptiyle bu yaklaşımını daha da derinleştirdi.

        “Zamanın Ötesinde”, izleyiciyi hızdan uzaklaştıran, durmayı ve bakmayı teşvik eden bir sergi deneyimi olarak konumlanırken; Saraçoğulları’nın çağdaş sanat pratiğindeki yerini daha görünür kılan bir durak niteliği taşıyor.

        #İffet Saraçoğulları
