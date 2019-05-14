Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte 'Ramazan'da ne pişirsem' diyenler için leziz mi leziz iftar menüleri...

UNSUZ SEBZE ÇORBASI

1 adet kırmızı biber

1 adet sivri biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zerdeçal

6 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı bulgur

1 demet semizotu

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

UNSUZ SEBZE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Zerdeçal, zeytinyağı ve biberleri ekleyin kaynar suyu dökün, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığı anda bulgurları ilave edin. Baharatları ekleyin. Ardından semizotunu ekleyin. Semizotunun pişmesine yakın rendelenmiş sarımsağı ekleyerek çorbayı karıştırın. Çorba kaynamaya başlayınca ocağın altını kapayın. Hafif ve sağlıklı unsuz sebze çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İNEGÖL KÖFTE MALZEMELER



850 gram dana döş kıyma

150 gram orta yağlı kuzu kıyma

3 adet orta boy kuru soğan

10 gram karbonat

10 gram tuz

Pişirme işlemi öncesinde dolaptan çıkartın. 10 dakika kadar beklettiğiniz köfte harcını son bir kez yoğurup yağlı kağıt üzerine uzun ince bir dikdörtgen şeklinde açın. Keskin bir bıçak yardımıyla uzun ince dikdörtgen yani parmak şeklinde kesin. Orta ateşte, kızgın bir tavada ters yüz ederek kızartın. İç kısımları da pişen köfteleri sıcak olarak arzu ettiğiniz garnitürlerle birlikte sevdiklerinizle paylaşın.

YELPAZE PATATES

5 adet orta boy patates

6 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Arzuya göre 4-5 dal biberiye

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

YELPAZE PATATES NASIL YAPILIR?

Patatesleri kabuklu bir biçimde güzelce yıkayın. Tüm kir, toz ve toprağından arındırın. Ardından kağıt havlu ya da bezle kurulayın.

Keskin bir bıçak yardımıyla tam derine inmeden çok sık aralıklarla bir şekilde patateslerinizi kesin.

Daha sonra tereyağını eritin. Sarımsağı rendeleyin. Eritilmiş tereyağının içerisine sarımsak ve biberiyeyi ilave ederek karıştırın.

Patatesleri bir borcamaborcama aktarın. Bir fırça yardımıyla bu karışımı patateslere sürün. Üzerlerine pul biber, tuz ve karabiber serpin. 180 derecelik fırında yarım saat kadar pişirin. Ardından patatesleri fırından çıkarıp kalan yağı üzerine fırça ile tekrar sürün ve 15-20 dakika daha fırında pişmeye bırakın. Yelpaze patatesleriniz hazır! Afiyet olsun.

FİNCAN KEK MALZEMELER

2 adet yumurta

5 yemek kaşığı toz şeker

2 çay bardağı süt

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

3 çay bardağı un

3 tatlı kaşığı kakao

3 yemek kaşığı parçalanmış bitter çikolata

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

Meyveler

FİNCAN KEK NASIL YAPILIR?

Yumurtaları karıştırma kabına alın. Toz şeker ilave ettiğiniz yumurtaları, bulut gibi puf puf olana kadar mikserde karıştırın. Süt ve ayçiçeği yağını ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Elenmiş un, kabartma tozu ve dibe çökmemesi için kakaoyla harmanladığınız damla çikolataları kek harcına ekledikten sonra kısa bir süre daha karıştırın.

Sıcakta çatlamayacağına emin olduğunuz fincanların dibini yağlayın. İnce tabanlı bir tencere içine fincanları yerleştirin. Tencerenin içine fincanların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin. Fincanların içerisine kek karışımını aktarın

Pişme esnasında yukarı çıkacak su buharının keklerin üzerine gelmemesi için keklerin üzerini yağlı kağıt ya da temiz bir mutfak bezle örttükten sonra tencerenin kapağını kapatın. Su kaynayana kadar yüksek ateşte pişirdiğiniz kekleri, kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. Kapağını açmadan 10 dakika kadar dinlendirdiğiniz kekleri fincanda ya da ters çevirerek servis tabaklarına alın. Fincan kekleriniz hazır Afiyet olsun...