İftar menüsü: Ramazan'ın 2. gününde ne pişirsem diyenler için çorba ana yemek salata tatlı tarifleri

YAPILIŞI:

Tarhananızı derin bir kaba alın. İçerisine 1 bardak su ekleyin ve 1 saat boyunca ıslatın. Bu sırada bir tencere çıkartın ve içerisine yağ, salça ve naneyi ekleyip biraz karıştırın.

Karıştırdıktan sonra üzerine ıslattığınız tarhanaları ekleyin. Kalan 4 su bardağı suyu da katın ve tuzunu ekleyin. Topak oluşmaması için devamlı karıştırın, bir iki taşım kaynamadan sonra ocaktan alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!