İftar menüsü: Ramazan'ın 2. gününde ne pişirsem diyenler için çorba ana yemek salata tatlı tarifleri
Ramazan ayının ikinci günü, iftar sofralarında sevdiklerimizle buluşmanın heyecanıyla dolu. Bunun yanı sıra sevdiklerimizle yiyebileceğimiz lezzetli yemeklerin arayışı da internette hız kazanıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 2. günü iftar menüsü...
TARHANA ÇORBASI
MALZEMELER:
3 yemek kaşığı toz tarhana
5 su bardağı su
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı tereyağı
Damak tadınıza göre tuz
1 tatlı kaşığı nane (isteğe bağlı artırılabilir)
YAPILIŞI:
Tarhananızı derin bir kaba alın. İçerisine 1 bardak su ekleyin ve 1 saat boyunca ıslatın. Bu sırada bir tencere çıkartın ve içerisine yağ, salça ve naneyi ekleyip biraz karıştırın.
Karıştırdıktan sonra üzerine ıslattığınız tarhanaları ekleyin. Kalan 4 su bardağı suyu da katın ve tuzunu ekleyin. Topak oluşmaması için devamlı karıştırın, bir iki taşım kaynamadan sonra ocaktan alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
TAVUK SOTE
MALZEMELER:
Yarım kilo tavuk göğsü
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 adet domates
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılabilir)
1 su bardağı su
YAPILIŞI:
Tavuk etini kuşbaşı, soğanlarınızı yemeklik, biberleri julyen ve domatesleri ise küp küp doğrayın. Derin bir tava veya yaygan tencere çıkartın ve içerisine yağ ekleyin.
Üzerine tavuklarınızı ekleyin ve kısık ateşte ara sıra karıştırırak kavurun.Tavuklar suyunu biraz çektikten sonra soğanları ve ince ince kıydığınız sarımsağınızı ekleyin. 1-2 dk kavurduktan sonra biberleri ilave edin.
Biberler de sotelenince domatesi, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin. Son olarak 1 bardak su ekleyin ve tavuk pişene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişirin. Pişen tavuğunuzu servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
GARNİTÜRLÜ PİLAV
MALZEMELER:
2 su bardağı pirinç
1 adet orta boy patates
1 adet havuç
1 su bardağı konserve bezelye
Yarım demet dereotu
2 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı tereyağı
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet küp şeker
Damak tadınıza göre tuz
YAPILIŞI:
İlk olarak pirinçleri bir kabın içerisine koyun ve üzerini geçecek kadar sıcak su koyup 1 saat kadar bekletin. Bu sırada havucu ve patatesi küp küp olacak şekilde küçük küçük doğrayın ve birlikte bir tencereye alarak haşlayın.
Uğraşmak istemiyorsanız konserve kullanabilirsiniz. Pirincin suyunu süzün ve bir tencereye alıp içerisine zeytinyağını ve tereyağını ekleyin. Eriyen yağların içerisine pirinci ekleyip kırmadan 5-10 dakika kadar kavurun.
Ardından şekeri, tuzu ve sıcak suyu ekleyin. Ocağın altını kısıp pirinçler suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilavı beklerken dereotunu ince ince kıyın.
Pilav suyunu çektiği zaman bezelye, havuç ve patates ile birlikte tencereye alın. İyice karıştırıp bir süre birlikte pişirdikten sonra ocaktan alın ve pilavınızı 30 dakika kadar dinlendirin. Demlenen pilavınız servise hazır. Afiyet olsun!
SEMİZOTU SALATASI
MALZEMELER:
1 bağ semizotu
1 tutam taze nane
2 orta boy domates
2 adet salatalık
Sosu için:
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş dövülmüş sarımsak
Yarım limon
1 yemek kaşığı sirke
Damak tadınıza göre tuz
YAPILIŞI:
Semizotlarını iyice yıkayın. Bir süzgece koyun ve kurutun. Taze nanenizi yıkayın ve ince ince doğrayın, Bir kap çıkartın ve semizotunuzla nanenizi birleştirin. Salata ve domateslerinizi yıkayın ve küp küp doğrayın.
Sarımsaklarınızı soyun ve ezin. Ezdiğiniz sarımsakları limon, sirke, tuz ve zeytinyağı ile karıştırın. Salata tabağı çıkartın ve içerisinde semizotunuzu ekleyin, hazırladığınız sosunu ise üzerinde gezdirin. Servise hazır, afiyet olsun!
UN HELVASI
MALZEMELER:
2 su bardağı un
1 su bardağı sıvı yağ
Şerbeti için:
2,5 su bardağı su
1,5 su bardağı toz şeker
YAPILIŞI:
İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlayın. Derin bir tencerenin içerisine toz şekeri ve suyu alın, kısık ateşte eritin. Pişen şerbetinizi ılıması için bir kenara alın. Daha sonra başka bir tencere çıkartın ve sıvı yağ ile unu ekleyin.
Unun kokusu çıkana kadar orta ateşte kavurun.Bu aşamada ocağın altını kısın ve unun rengi koyulaşana kadar kavurmaya devam edin. Biraz koyu bir renge ulaşınca ocaktan alın. Ocaktan aldığınız un helvasının üzerine ılık şerbetini dökün.
Şerbeti döktükten sonra çekmesi için hızlı hızlı karıştırın. Helva hazır olunca kaşık içine alıp ters çevirerek servis tabağına alabilirsiniz. Afiyet olsun!