YAPILIŞI:

Karalahananın kökünü hafifçe kesip alın. Ardından kalanını ince ince kesin ve derin bir tencerede suda kaynatın. 5 dakika kaynattığınız lahanaların altını kısıp bir kenara alın. Bu sırada soğanlarınızı ince ince kıyın. Başka bir tencerede tereyağını erittikten sonra soğanlarınızı ekleyin ve salçayla biraz kavurun.

Bu aşamada haşladığınız lahananın suyunu süzün ve tencereye ekleyin. Üzerine fasulyeleri ve mısırı da ekleyerek karıştırın. Daha sonra tuzunu ve sıcak suyunu da ekleyerek pişirmeye başlayın. Pişen çorbanıza hafifçe serperek mısır ununu ilave etmeye başlayın. Topaklanmaması için bir süre karıştırın ve tamamen pişince sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!