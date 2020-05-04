Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

İftar saatleri 2020 Diyanet! İstanbul, Ankara, İzmir ezan saati! 4 Mayıs İftar vaktine ne kadar kaldı?

İftar saatleri İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır başta olmak üzere tüm illerde oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün 2020 Ramazan ayının 11. orucu tutuluyor. Okunacak akşam ezanıyla birlikte oruçlar açılacak. İşte 2020 imsakiyesi 4 Mayıs İftar saati

İftar

İftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? soruları 2020 Ramazan ayının 11. gününde oruç tutan vatandaşların gündeminde. Ramazan ayı bu sene koronavirüs gölgesinde geçiyor. Eskisi gibi büyük ve kalabalık iftar sofraları kurulamasa da Ramazan coşkusu evlerde yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 4 Mayıs iftar saati haberimizde.

İFTAR SAAT KAÇTA? 4 MAYIS 2020

Bugün tutulan oruçlar İstanbul'da 20:11'de, Ankara'da 19:53'de, Adana'da 19:37'de, Diyarbakır'da 19:19'da, Trabzon'da 19:28'de okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak.

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

İFTARA NE KADAR KALDI? (İSTANBUL - ANKARA, DİYARBAKIR) GERİ SAYIM

İFTAR DUASI

Orucu Bozarken (İftar Ederken)

Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Kısıtlamaya uymayıp polise saldırdılar!
GÜNDEMKısıtlamaya uymayıp polise saldırdılar!
Ambulans helikopterin tarlaya inmesine izin vermeyen kadın Hastadan haberim yoktu
GÜNDEMHelikoptere izin vermeyen kadın konuştu
Son dakika haberler... Balıkesir’de korona'dan ölen imamın yaşadığı mahalle karantinaya alındı
GÜNDEMKorona'dan ölen imamın mahallesi karantinaya alındı
Son yağışlar bozkırın çiftçisine "can suyu" oldu
GÜNDEMBozkır çiftçisinin yüzü güldü
Son dakika haberler... Kayseri'de bağ evinde erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı
GÜNDEMBağ evi cinayetinde flaş gelişme!
Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförler açılacak mı?
GÜNDEMKuaförler ve berberler ne zaman açılacak?
Son dakika haberler... Evden kovulduğunu söylemişti! Oğlu konuştu!
GÜNDEMEvden kovulduğunu söylemişti! Oğlu konuştu!
Adıyaman Gölbaşı'nda bir köy karantinaya alındı
GÜNDEMAdıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika! Ankara'da eşeklere köpek saldırısının detayları ortaya çıktı - Haber
GÜNDEMSıpaya saldırıda yeni detay! "Kurtarmaya çalıştım"
İstanbul Büyükşehir Belediyesin'den "askıda fatura" uygulaması - Askıda fatura nedir?
GÜNDEMİstanbul'da 'askıda fatura' uygulaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X