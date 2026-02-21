İftardan sonra yaşanan dolgunluk ve rahatsızlık hissi Ramazan’ın en sık karşılaşılan problemleri arasında yer alıyor. Doğru besin seçimi, porsiyon kontrolü ve küçük alışkanlık değişiklikleriyle bu sorunların önüne geçmek mümkün.

RAMAZAN’DA İFTAR SONRASI ŞİŞKİNLİĞE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Ramazan ayında ne kadar dikkat edilse de iftar sofralarının zenginliği çoğu zaman gereğinden fazla yemeye yol açabiliyor. Ancak bir anda ve fazla miktarda tüketilen yiyecekler; hazımsızlık, şişkinlik ve mide ağrısı gibi sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle hem iftarda hem de sahurda bilinçli beslenmek büyük önem taşıyor.

İftara birden yüklenmek yerine orucu hurma ya da zeytinle açmak, kan şekerinin dengeli yükselmesine yardımcı olurken mideyi de rahatlatır. Yemekler arasında kısa molalar vermek, sindirim sisteminin yükünü azaltır. Ağır, kızartılmış ve aşırı yağlı yiyecekler; hamur işleri ve şerbetli tatlılar mide sorunlarını artırabileceği için bunların yerine sebze ağırlıklı, fırında veya ızgarada pişirilmiş et, tavuk ya da balık tercih edilmelidir.

UYARI: Kronik bir mide rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız ya da alerjik bir bünyeniz bulunuyorsa öncelikle uzman bir doktora danışın. HIZLI DEĞİL YAVAŞ YENMELİ Yemeklerin hızlı tüketilmesi şişkinliğin en önemli nedenlerinden biridir. İftarın en az 45 dakika ile 1 saat arasında, yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek yapılması gerekir. Ayrıca porsiyon kontrolü sağlanmalı, iftar ile sahur arasında az ve sık aralıklarla beslenilmelidir. Yeterli su tüketimi de kabızlık riskini azaltır. Sahurda ağır yemekler yerine kahvaltılık ürünler tercih edilmelidir. İşlenmiş et ürünleri yerine lif ve kalsiyum açısından zengin besinler tüketmek sindirimi destekler. Ekmek seçiminde tam buğday, siyez ya da çavdar ekmeği tercih edilmelidir. Sahurdan hemen sonra yatmak reflü şikayetlerini artırabileceği için yemekten en az bir saat sonra uyunmalıdır. REKLAM HAFİF TATLILAR TERCİH EDİLMELİ Tatlı tüketilecekse, iftarın hemen ardından değil; yaklaşık 1,5 saat sonra tercih edilmelidir. Sütlü tatlılar veya kuru meyve ve kuruyemişler ölçülü şekilde tüketilebilir. İftardan yaklaşık iki saat sonra yapılacak hafif bir yürüyüş de sindirimi kolaylaştırır.

Çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçılmamalı, bu içecekler çok sıcak içilmemelidir. Aşırı sıcak içecekler ve çorbalar yemek borusunu tahriş ederek reflü şikayetlerini artırabilir. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Reflüsü olan kişiler yağlı, kızartılmış ve baharatlı yiyeceklerden; aşırı kahve, demli çay ve gazlı içeceklerden uzak durmalıdır. REKLAM İftar ve sahurdan hemen sonra yatılmamalıdır. Dinlenilecekse yatakta uzanmak yerine koltukta arkaya yaslanarak istirahat edilmelidir. Gastrit, ülser veya reflü hastaları oruç tutmadan önce mutlaka gastroenteroloji uzmanına danışmalıdır. Oruç sürecinde şikayet artışı yaşanırsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Ramazan ayında kilo kontrolü ihmal edilmemelidir. Aşırı ve sağlıksız beslenme kilo artışına ve karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Safra kesesi taşı olan kişiler yağlı ve yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınmalıdır. Hamur işleri, kızartmalar ve özellikle yumurta sarısı şikayetleri artırabilir. Kabızlık sorunu yaşayanlar bol su içmeli, hareket etmeli; siyah çay yerine yeşil çay, salata ve sebze tüketimini artırmalıdır.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİNİN BELİRTİLERİ - Ağızdan gaz çıkarma ve sık geğirme REKLAM - Karın bölgesinde gözle görülür şişlik - Karın ağrısı ve kramplar - Spazm, dolgunluk ve basınç hissi MİDE ŞİŞKİNLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI? - Yemekleri yavaş yemek ve iyi çiğnemek - Porsiyon kontrolüne dikkat etmek - İftar ile sahur arasında yeterli su tüketmek - Aşırı baharatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak - Haşlama, fırında pişirme ve buğulama yöntemlerini tercih etmek - Lif açısından zengin sebze, meyve ve tam tahıllara yer vermek - İftar sonrası hafif yürüyüş yapmak - Gazlı içeceklerden kaçınmak İFTAR SONRASI MİDE ŞİŞKİNLİĞİNİ HAFİFLETEN BESİNLER KABAK Lif bakımından zengin olan kabak, sindirim sistemini destekler. İftar menüsünde kabaklı yemeklere yer verilebilir. REKLAM MUZ Muz, mideyi yatıştırmaya yardımcı olan lifli meyvelerdendir. Tatlı tercihi olarak ölçülü şekilde tüketilebilir. PAPATYA ÇAYI Stresi azaltan ve mideyi rahatlatan papatya çayı, iftar ile sahur arasında tüketildiğinde şişkinliğe iyi gelebilir. YOĞURT Probiyotik içeriği sayesinde sindirimi destekler. Laktoz intoleransı olmayan kişiler iftar menüsüne yoğurt ekleyebilir. KABAK ÇEKİRDEĞİ Sindirim sistemini destekleyen kabak çekirdeği, çiğ ve tuzsuz olarak tercih edilmelidir. NANE ÇAYI Hazımsızlık ve mide kramplarını hafifletmeye yardımcı olabilir. REZENE ÇAYI Gaz problemlerini azaltmaya destek olan rezene çayı, sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına katkı sağlayabilir. Ramazan ayında dengeli, ölçülü ve bilinçli beslenmek; hem ibadet sürecinin daha rahat geçmesini sağlar hem de sindirim sorunlarının önüne geçer.