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HaberlerGündemİftar vakitleri 2020: Diyanet il il İftar saatleri! 27 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri saat kaçt
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İftar vakitleri 2020: Diyanet il il İftar saatleri! 27 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri saat kaçta?

Ramazan Ayı'nın 4. gününde orucunu açacak vatandaşlar iftar vakitlerini araştırılıyor. Diyanet, oruçlarını açmak isteyen müslüman vatandaşlar için 27 Nisan Pazartesi günü Ramazan imsakiyesini belirledi. Peki 27 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da iftar saati kaçta? İşte il il iftar saatleri ve ramazan imsakiyesi...

iftar vakitleri

İstanbul Ankara İzmir iftar vakti, iftara kaç saat kaldı? soruları iftara vaktine kısa bir zaman kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Ramazan ayının dördüncü orucu tutulmuş olacak. Orucunu ilk açan ilk iftar bugün 18:58'de Hakkari'de en son iftar ise 20:14'de Edirne'de yapılacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer iller için iftar saatleri kaçta? İşte Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi...

İFTAR SAATLERİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İftar saati, Ramazan ayının dördüncü orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre, İstanbul'da iftar saat 20:03'da okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19:46'da, İzmir'de 20:06'da, Diğer illerin 27 Nisan iftar saatleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İFTAR DUASI

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Resûl-i Ekrem, oruçlunun iftar anında yapacağı duanın geri çevrilmeyeceği müjdesini verir (İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 48).

İftar duası, oruç tutan kişinin ibadet bilincini güçlendiren ve Allah katında özel bir konuma sahip bu ibadeti yerine getirmenin şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi iftar sofrasında bulunanlar bakımından dinî eğitimin de bir parçasını oluşturur. Bu esnada herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir:

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 22); 

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).

Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.

 

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