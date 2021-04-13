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İftar yemeğinizde bu hatayı sakın yapmayın: Zehirliyor

Özellikle ramazan ayında uzun süre aç kalındığından dolayı iftar sofrası hazırlığında yemeklerin ölçüsü kaçıyor. Açlık hissinin de etkisiyle fazla fazla yapılan yemekler sahura ya da ertesi güne kalıyor. Bu durum uzmanlara göre beraberinde bir de tehlike getiriyor. Daha sonraki günlere kalan yemeklerin tamamen kaynatılmadan yenmesinin gıda zehirlenmesine sebep olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Canan Hecer, "Ramazan ayında gıda zehirlenmesinde artış meydana geliyor. Yemeklerinizi yenecek kıvamda olsun diye ılıtmayın, kaynatın" dedi. İşte Prof. Hacer'in, iftar yemeklerinde ve sonrasında yapılan yanlışlara ilişkin önemli uyarıları...

İFTARDA ZEHİR! Son dakika: İftar yemeğinizde bu hatayı sakın yapmayın!
İftar yemeğinizde bu hatayı sakın yapmayın: Zehirliyor
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İHA

Ramazan ayında uzun süre aç kalındığından dolayı göz kararı yemeklerin oranları biraz kaçıyor. Haliyle daha sonraki günlere kalan yemeklerin tamamen kaynatılmadan yenmesinin gıda zehirlenmesine sebep olacağını söyleyen Prof. Dr. Canan Hecer, "Ramazan ayında gıda zehirlenmesinde artış meydana geliyor. Yemeklerinizi yenecek kıvamda olsun diye ılıtmayın, kaynatın” uyarısında bulundu.


“On Bir Ayın Sultanı” olarak adlandıran Ramazan ayı başladı. Uzun süre aç kalınmasından dolayı iftar sofralarında tencere tencere pişen yemekler her ne kadar açlığı giderse de birçok sağlık problemini de beraberinde getirebiliyor. Değişen beslenme alışkanlığı dolayısıyla ramazan ayına özel tavsiyelerde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Hecer, aynı zamanda sonraki günlere kalan yemekler adına önemli uyarılarda bulundu.

'GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİNİ ARTIRIR'

Bu dönemde gıda zehirlenmelerinin arttığını ifade eden Prof. Dr. Canan Hecer, "Fazla yemek yapılıyor ve bu yemeklerin ertesi gün bitirilmesi gerekiyor. Tekrar tekrar ısıttığımız da yemeğin içindeki sporlu mikroorganizmaları aktive ediyoruz ve besin değerlerinde de azalmaya neden oluyoruz. Bir diğer nokta ise mesela bir gün öncesinde yaptığımız çorbayı ya da bir başka yemeği sonrasında aceleyle ılıtıp sofraya getirmek yanlış. Bu durum da mikroorganizmayı arttırır. Özellikle anneler bebeklerinin yemeklerini yiyebileceği kadar sıcaklıkta ısıtır. Bu da son derece yanlıştır ve gıda zehirlenmesi riskini arttırır. Bir gün önceden kalan sıcak gıdalar kaynatılıp tüketilirse, olası bir gıda zehirlenmesinin de önüne geçilmiş olur. Yemeğin kaynama noktasına ulaşması çok önemli" dedi.

RAMAZAN AYIN ÖZEL TAVSİYELER

Bununla birlikte ramazan ayına özel tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Hecer, “Ramazan ayında uzun süreli açlık ve az besin tüketmeden kaynaklı metabolizma yavaşlıyor. Bunun neticesinde de hem kan şekerimiz düşüyor hem de yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtiler meydana geliyor. Öncelikle bu dengenin korunması gerekiyor. Bu anlamda sahurda ve iftarda dengeli beslenmeye ve su tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Tansiyon hastası, kalp rahatsızlığı, metobolik sendromu olanların doktor denetiminde oruç tutması tercih edilen bir nokta" diye konuştu.

'TÜM YEMEKLERİN BİRDEN TÜKETİLMESİ YANLIŞ'

İftarda tüm yemeklerin birden tüketilmesinin yanlış bir yöntem olduğunu da söyleyen Hecer, geçişler arası midenin dinlenmesi adına ara verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Hızlıca yediğimiz gıdalar açlıkla birlikte hazımsızlık meydana getirecektir. Bu nedenle hafif bir suyla, iftarlıklarla ya da bir kâse çorbayı kepekli veya tam buğday ekmeği ile orucumuzu açtıktan sonra 15-20 dakika beklemek ve sonrasında yemek daha doğru olacaktır. Bunun dışında yemekte kızartma ve tütsülenmiş gıdalar gibi mide bulantısına ve yanmasına neden olacak ağır yemeklerden ziyade zeytinyağlılar, et tercih edilecekse ızgara ve fırında yapılması, yanında da salata tercih edilebilir. Süt ürünlerinin tüketiminin ihmal edilmemesi gerekir" şeklinde konuştu.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Ayrıca iftar ve sahur arasında su tüketimine de vurgu yapan Hecer, "İftarla sahur arasında kalan sürede dengeli bir biçimde su tüketimi gerçekleşmeli. En az 2,5 litre su tüketimi öneriyorum. Bu konuda yapılan en büyük hatalardan biri suyun yerine konulmaya çalışılan sıvı tüketimidir. Sıvı tüketimi su tüketimini karşılamaz. Çünkü içilen kafeinli gıdalar, vücuttan su atılımına neden olur ve vücut daha çok su kaybeder. Bu tarz sıvılar tüketildiğinde su tüketimi de arttırılmalı. Bir diğer konu olan tatlılar için de çok hafif belki sütlü tatlılar ya da dondurma tüketilebilir. Fakat asıl tatlı yerine bağışıklık sistemimiz için meyve tüketmemizde fayda var" ifadelerini kullandı.

'SAHUR ES GEÇİLİRSE YAĞ DEPOLANMASI OLUR'

Sahur öğününün es geçilmesi ile birlikte vücutta daha fazla yağ depolanması olacağı konusunda da uyarılarda buluna Hecer, “Metabolizma yavaşlıyor ama yağ yakılmaya devam ediliyor sonuçta. Vücut da eğer dengesiz beslenirsek yaktığı yağı geri almak adına yağı depolamak ister. Bu yüzden çok uzun süre aç kalınmaması için sahur öğünü çok önemli. Fakat sahurda ağır yemek yiyenler de var sadece bir bardak su içen bireyler de var. İkisi de doğru değil. Çok hafif kahvaltılık tarzında yenilebilir. Ancak bu kahvaltılıkta sucuk, sosis gibi gıdalardan uzak durulmalı. Su ve meyve tüketimi çok önemli" dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Son olarak da pandemi döneminde oruçla birlikte bağışıklık sistemimizde herhangi bir bozukluğun olmaması adına tavsiyelerde bulunan Hecer, şunları söyledi: "Bağışıklığı güçlendirmek için yürüyüş yapmak şart. Yürüyüş vücudun hem sağlıklı kalması için hem de sindirim sisteminin doğru çalışmasından dolayı önemli. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı yürüyüşler aksayabilse bile en azından evde el-kol aktivesi yapılarak, kısa süreli yürüyüşler gerçekleştirilebilir. Sindirim sistemimizde yararlı mikroorganizmalar var. Bunlar bizim bağışıklık sistemimizin de aynı zamanda güçlü kalmasını sağlıyor. Bu nedenle bol meyve tüketmemiz gerekli. Ayrıca mikrobiyatamızı güçlendirecek fermente süt ürünleri gibi probiyotik gıdalar, bir avuç kadar ceviz, badem gibi probiyotik besinler tüketilirse yararlı olacaktır."

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