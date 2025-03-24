İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 24. gününe özel iftar menüsü

Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 24. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

TOYGA ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

1,5 litre et suyu veya tavuk suyu

1/2 su bardağı buğday (dövme)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. İlk olarak buğdayı bir gece önceden suda bekletin.

2. Bir tencereye et suyu veya tavuk suyu ekleyip kaynatın.

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3. Yoğurdu, yumurtayı ve unu bir kaba alıp çırpın.

4. Kaynamakta olan et suyu ile yoğurtlu karışımı yavaşça karıştırarak ekleyin.

5. Karışımı sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın. Buğdayı da ekleyin.

6. Çorba kaynadıktan sonra tuz ve karabiberle tatlandırın.

7. Ayrı bir tavada tereyağını eritin, nane ekleyip karıştırın ve bu karışımı çorbanın üzerine dökün.

8. Çorbanız hazır, sıcak olarak servis edin.

ETLİ GÜVEÇ

Malzemeler:

500 gram kuzu veya dana eti (küp doğranmış)

2 adet soğan (doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet domates (doğranmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

3 adet patates (doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı et suyu

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz ve karabiber

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Yapılışı:

1. İlk olarak tereyağını bir tencerede eritin ve etleri ekleyip, etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

2. Daha sonra soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

3. Sarımsakları, biberleri, domatesleri ve patatesleri ekleyin.

4. Kekik, tuz ve karabiberi de ilave edin.

5. Et suyunu ekleyin ve karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.

6. Kısık ateşte yaklaşık 1-1.5 saat pişirin, etler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

7. Etli güveciniz hazır! Sıcak servis edin.

MANTARLI PİLAV

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç