Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını sonrasında milyonlarca vatandaş, günlerdir evlerinden çıkmıyor. Aileler, salgın öncesine göre evde daha çok zaman geçirdikleri için elektrik ve gaz tüketimleri arttı. Faturalar kabardı.

FATURA OKUMA SÜRESİ



EPDK, İGDAŞ’ın, sayaçların mevzuatta ön görülen 25 günden az, 35 günden fazla sürelerde okunmayacağı yönündeki hükmü ihlal ettiğini saptadı. Şirketin, 40-45 günlük fatura kestiğini duyurdu. EPDK, İGDAŞ’a yazdığı yazıda, “mevzuat hükmüne aykırı olarak düzenlenen tüm faturaların iptal edilmesini ve mevzuata uygun hale getirilmesini” istedi.

EPDK, bu konuda gerçekleştirilen işlemlerin, 22 Mayıs’a kadar bilgi ve belgeleriyle iletilmesini de talep etti.

İGDAŞ NE YAPACAK?



Peki, İGDAŞ ne yapacak? EPDK kararı nasıl karşılandı? Abonelere, iade söz konusu mu? Bu soruları İGDAŞ Genel Müdürü Özmen’e sorduk. Özmen, EPDK’nın sektörü düzenleyen ve denetleyen kurum olduğuna işaret ederek, EPDK kararının “kıymetli” olduğunu, gereğini yerine getireceklerini söyledi. Özmen, “Mevzuat hükümlerine bağlıyız. EPDK kararını sorun yapmayı doğru bulmayız” dedi.

Özmen, koronavirüs salgını nedeniyle sahada olağanüstü koşulların söz konusu olduğunu, 35 günü aşan sürelerde sayaçları okumak zorunda kaldıklarını söyledi. Özmen, "Olmayan bir tüketim faturalandırılmış gibi algı oluşturulmaya çalışıldığını" belirterek, faturalara tüketilmiş doğal gazın yansıtıldığını söyledi.Özmen, burada sorunun abonenin tüketiminin ölçüldüğü süreyle ilgili olduğunu belirtti, abonelerin bir bölümünde bu durumun yaşandığını, bunun da “yönetilebilir bir sayı”ya denk düştüğünü kaydetti.

TÜKETİM NASIL BELİRLENECEK?



EPDK kararı gereği 35 günü aşan faturalar iptal edildi. Ancak, aradan geçen sürede gaz tüketimi devam etti. Bu durumda, geçmişe yönelik 35 günlük yeni faturalar nasıl kesilecek? Özmen, bu konuda çalıştıklarını, bunun bir “matematik” olduğunu belirterek, mevzuatta öngörülen adımların atılacağını söyledi.

35 günü aşan tutarlar iade edilecek mi? Özmen, EPDK kararı uyarınca yürüttükleri çalışmayı anımsattı ve bu çalışmanın beklenmesi gerektiğini ifade etti.