Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kaza dün akşam saat 22.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde meydana geldi. Doktor Yeşim Çelik ve hemşire Gülşah Uca ile ambulans şoförü Mehti Bayat'tan oluşan filyasyon ekibi bir hastaya ilacını verdikten sonra dönüşe geçti.

Sürücü Methi Bayat´ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans, köy çıkışındaki tahliye kanalına düştü. Kaza yerinden geçenlerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı iki sağlıkçı ile ambulans şoförünü hastaneye kaldırıldı.

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan filyasyon ekibinin doktoru Yeşim Çelik, hemşire Gülşah Uca ve ambulans şoförü Mehti Bayat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Iğdır'da Kovid-19 bulaşan hastalara yardım için giden filyasyon ekibinin geçirdiği trafik kazasına ilişkin paylaşımında bulundu.

Koca, ekibin kaza yaptığı aracın fotoğrafıyla birlikte, "Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı, sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun." mesajını paylaştı.