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Haberler > GÜNDEM Iğdır'da fuhuş operasyonu: 73 gözaltı!

Iğdır'da, eğlence mekanlarına yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı olarak jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında, 'fuhuşa yer ve aracılık ettikleri' iddiasıyla 23 şüpheli ile fuhuş yaptıkları belirlenen 50 kadın gözaltına alındı

DHA