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Iğdır'da kaybolan Neslihan bulundu

Iğdır'ın Aralık ilçesinde önceki gün pencereden çıkıp evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan Demir, polis tarafından bulanarak ailesine teslim edildi.

Iğdır'da kaybolan Neslihan bulundu
DHA

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde oturan Huriye- Sabri Demir çiftinin üç çocuğunun en büyüğü lise 2’nci sınıf öğrencisi Neslihan Demir, 6 Aralık günü saat 05.00 sıralarında evden ayrıldı. Sabah odaya giren annesi, Neslihan’ı göremeyince gidebileceği yerlere baktı. Neslihan’a ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi. Neslihan Demir için arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ve polis Neslihan'ı bulmak için Aralık ilçesi ve Iğdır'daki birçok noktada bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Polis, gelen ihbar üzerine liseli Demir'i bir iş yerinde otururken buldu. Emniyete götürülüp ifadesi alınan Demir ailesine teslim edildi.

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