Iğdır'da uydu vericisi takılan saz delicesi göçe hazırlanıyor

Merkez sorumlusu Kayahan Ağırkaya, Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde halkalama çalışmalarının yanı sıra uydu vericiyle takip projelerinin de devam ettiğini söyledi. Bu sene uydu vericiyle takip ettikleri kuşlardan birinin de saz delicesi olduğunu ifade eden Ağırkaya, şöyle konuştu:

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"Saz delicesine 10 gramlık bir uydu vericisi yerleştirdik. Ekim ayı başlarından itibaren göçünü takip ediyoruz. Muhtemel kışlama alanı olan Arap Yarımadası'na henüz yolculuğu başlamadı. Bu süre zarfında, uydu vericisi taktığımız dönemden beri hala Aras Vadisi'nde. Bundan sonraki göç rotası Arap Yarımadası ve belki de Kuzey Afrika olacak. Saz deliceleri göç rotalarında daha güney bölgeleri tercih etmiyorlar. Yazın ise yine bizim bölgemizde, Gürcistan, Rusya ve Kazakistan'a gitmeleri bekleniyor."