Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Iğdır FK: 0 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Iğdır FK: 0 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti. 84. dakikada Cosgun Diniyev'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen Remi Mulumba'nın kaydettiği golle kazanan Bandırmaspor, puanını 31'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Iğdır FK ise haftayı 22 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 07.12.2024 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor zirve takibini sürdürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bandırmaspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 6. dakikada Remi Mulumba attı.

        Bordo Beyazlılar'da top koşturan Cosgun Diniyev, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 31'e yükseltirken, Iğdır FK ise 22 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları