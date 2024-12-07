Iğdır FK: 0 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti. 84. dakikada Cosgun Diniyev'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen Remi Mulumba'nın kaydettiği golle kazanan Bandırmaspor, puanını 31'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Iğdır FK ise haftayı 22 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bandırmaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 6. dakikada Remi Mulumba attı.
Bordo Beyazlılar'da top koşturan Cosgun Diniyev, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 31'e yükseltirken, Iğdır FK ise 22 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.