Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Iğdır FK: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK, evinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. 14. dakikada Gianni Bruno'nun golüyle galibiyete ulaşan Iğdır FK, puanını 36'ya yükseltti. Çorum FK ise haftayı 39 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 18:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK tek attı üç aldı!
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Iğdır FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 14. dakikada Gianni Bruno attı.

        Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 36'ya yükseltirken, Çorum FK ise 39 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Manisa FK'ya konuk olacak. Çorum FK, evinde Boluspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?