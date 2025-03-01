Iğdır FK: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK, evinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. 14. dakikada Gianni Bruno'nun golüyle galibiyete ulaşan Iğdır FK, puanını 36'ya yükseltti. Çorum FK ise haftayı 39 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Iğdır FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 14. dakikada Gianni Bruno attı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 36'ya yükseltirken, Çorum FK ise 39 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Manisa FK'ya konuk olacak. Çorum FK, evinde Boluspor'u ağırlayacak.