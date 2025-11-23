Iğdır FK: 2 - Erzurumspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trednyol 1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK, sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Iğdır FK 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi Iğdır FK, Amar Gerxhaliu'nun 15. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Erzurumspor, 31. dakikada Eren Tozlu'nun penaltı golüyle skora 1-1'lik denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Iğdır FK, 61. dakikada Gianni Bruno ile bu kez 2-1 öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Iğdır FK, ligde 4 hafta sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Erzurumspor, bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet aldı. Konuk ekip Erzurumspor, ligde 23 puanda kaldı.

Iğdır FK, ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

REKLAM

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kerem Ersoy, Çağrıcan Pazarcıklı

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 84 Rotariu), Bruno (Dk. 84 Koita), Mendes (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Doğan Erdoğan, Caner Cavlun (Dk. 68 Serkan Asan), Ali Kaan Güneren, Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu