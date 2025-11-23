Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK: 2 - Erzurumspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Iğdır FK: 2 - Erzurumspor: 1 | MAÇ SONUCU

        1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK sahasında Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

        Giriş: 23.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:03
        Iğdır FK, 4 maç sonra kazandı!
        Trednyol 1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK, sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Iğdır FK 2-1'lik skorla kazandı.

        Ev sahibi Iğdır FK, Amar Gerxhaliu'nun 15. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Erzurumspor, 31. dakikada Eren Tozlu'nun penaltı golüyle skora 1-1'lik denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

        Iğdır FK, 61. dakikada Gianni Bruno ile bu kez 2-1 öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.

        Bu sonucun ardından Iğdır FK, ligde 4 hafta sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Erzurumspor, bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet aldı. Konuk ekip Erzurumspor, ligde 23 puanda kaldı.

        Iğdır FK, ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

        Stat: Iğdır Şehir

        Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kerem Ersoy, Çağrıcan Pazarcıklı

        Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 84 Rotariu), Bruno (Dk. 84 Koita), Mendes (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Doğan Erdoğan, Caner Cavlun (Dk. 68 Serkan Asan), Ali Kaan Güneren, Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu

        Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 68 Sylla), Eren Tozlu, Giorbelidze, Crociata (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Ali Ülgen), Benhur Keser (Dk. 80 Mustafa Yumlu), Mustafa Fettahoğlu

        Goller: Dk. 15 Gerxhaliu (Kendi kalesine), Dk. 61 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 31 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Taha Tepe, Dk. 55 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 23 Yakup Kırtay, Dk. 28 Benhur Keser, Dk. 90+7 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)

