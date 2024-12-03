Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak istifa etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Iğdır Futbol Kulübü, sahasında Nesine 3. Lig ekibi Muşspor'a 3-2 yenilerek elendi. Yenilgi sonrası Iğdır FK, Yalçın Koşukavak ile ilgili açıklamada bulundu.

Iğdır FK sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak, Muşspor maçı sonrası yönetimimize istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Koşukavak'ın istifasını kabul etmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.