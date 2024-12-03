Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak istifa etti - Futbol Haberleri

        Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak istifa etti

        Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:44 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK'da Yalçın Koşukavak istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Iğdır Futbol Kulübü, sahasında Nesine 3. Lig ekibi Muşspor'a 3-2 yenilerek elendi. Yenilgi sonrası Iğdır FK, Yalçın Koşukavak ile ilgili açıklamada bulundu.

        Iğdır FK sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak, Muşspor maçı sonrası yönetimimize istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Koşukavak'ın istifasını kabul etmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Ambulans şoförüne saldıran kişi serbest
        Ambulans şoförüne saldıran kişi serbest
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!