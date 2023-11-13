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        Parkta bileği kaydırak demirine sıkışan Mira'yı itfaiye kurtardı

        IĞDIR'daparkta oynarken bileği kaydırak ile demir korkuluğa sıkışan Mira Köksöre (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:50
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        Parkta bileği kaydırak demirine sıkışan Mira'yı itfaiye kurtardı
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        IĞDIR'daparkta oynarken bileği kaydırak ile demir korkuluğa sıkışan Mira Köksöre (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Söğütlü Mahallesi Şamil Basayev Caddesi'ndeki parka ailesi ile giden Mira Köksöre, kaydıraktan kaymak istedi. Bu sırada Köksöre'nin bileği, kaydırak ile demir korkuluğun arasına sıkıştı. Taner Köksöre, kızının bileğini bulunduğu yerden çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye Iğdır Belediyesi itfaiye ekibi, sevk edildi. Ekipler, demiri keserek küçük kızı, bulunduğu yerden kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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