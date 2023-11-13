Parkta bileği kaydırak demirine sıkışan Mira'yı itfaiye kurtardı
IĞDIR'daparkta oynarken bileği kaydırak ile demir korkuluğa sıkışan Mira Köksöre (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
IĞDIR'daparkta oynarken bileği kaydırak ile demir korkuluğa sıkışan Mira Köksöre (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Söğütlü Mahallesi Şamil Basayev Caddesi'ndeki parka ailesi ile giden Mira Köksöre, kaydıraktan kaymak istedi. Bu sırada Köksöre'nin bileği, kaydırak ile demir korkuluğun arasına sıkıştı. Taner Köksöre, kızının bileğini bulunduğu yerden çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye Iğdır Belediyesi itfaiye ekibi, sevk edildi. Ekipler, demiri keserek küçük kızı, bulunduğu yerden kurtardı.
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