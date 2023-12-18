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        Samanlıktaki çukura düşen eşek, kurtarıldı

        IĞDIR'da2,5 metrelik çukura düşen eşek, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:50
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        Samanlıktaki çukura düşen eşek, kurtarıldı
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        IĞDIR'da2,5 metrelik çukura düşen eşek, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Elmalı köyünde oturan Ali Yeter, samanlıktaki boş su çukuruna düşen eşeği çıkartamayınca AFAD ile jandarmadan yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kurduğu düzenekle eşeği düştüğü 2,5 metrelik çukurundan çıkardı. Durumu iyi olan eşek, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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