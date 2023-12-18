Samanlıktaki çukura düşen eşek, kurtarıldı

IĞDIR'da2,5 metrelik çukura düşen eşek, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Elmalı köyünde oturan Ali Yeter, samanlıktaki boş su çukuruna düşen eşeği çıkartamayınca AFAD ile jandarmadan yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kurduğu düzenekle eşeği düştüğü 2,5 metrelik çukurundan çıkardı. Durumu iyi olan eşek, sahibine teslim edildi.