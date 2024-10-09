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        Bakan Yumaklı: Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi ile kırmızı et ithalatını bitirmek istiyoruz (3)

        50TON KAPASİTELİ LİSANSLI DEPO AÇTITarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan 50 ton kapasiteli lisanslı depo açılışına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:00
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        Bakan Yumaklı: Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi ile kırmızı et ithalatını bitirmek istiyoruz (3)
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        50TON KAPASİTELİ LİSANSLI DEPO AÇTI

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan 50 ton kapasiteli lisanslı depo açılışına katıldı. Tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Yumaklı, "Bir ülkenin kendi kendine yeterli olması için, öncelikle tarımsal üretimde yeterli olması gerekiyor. İşte biz de ülke olarak, tarımsal üretime verdiğimiz destek ve yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir ülke olmak için çalışıyoruz. Son 22 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yürüttüğümüz çalışmalarla tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkelerden biri haline geldik. Bu çalışmaları yaparken de makro düşünüp, mikro planlayarak politikalarımızı hazırladığımızı bilmenizi isterim. Yani güçlü bir tarım ülkesi olmak için büyük hedefler belirliyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için de yereldeki, yani şehirlerimizdeki altyapıyı güçlendiriyor ve son teknolojiyle donatıyoruz. Bu kapsamda da tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün; modern ahırlar, gelişmiş tarım alet ve makinaları, seralar, ürün işleme ve paketleme işletmeleri, ürün depolama tesisleri gibi yatırımların hemen yanı başımızda olması buna en iyi örnektir. İşte bugün de tarımsal üretimimizi ileriye taşıyacak yeni bir eseri daha sektörümüzün hizmetine sunuyoruz. Öncelikle lisanslı depoculuk alanında son 22 yılda yaptığımız faaliyetler hakkında sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarımsal üretimin öneminin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Üretmek kadar, üretilen ürünlerin depolanması ve muhafazası da son derece önemli hale geldi. Yapılan araştırmalara göre hasattan son tüketiciye ulaşıncaya kadar gıdaların üçte biri maalesef çöpe gidiyor. Bu hiç de azımsanacak bir oran değil. Çünkü; son dönemde tarım sektörünü de etkileyen birçok olayı bir arada yaşıyoruz. Küresel iklim değişikliği, doğal afetler, salgın hastalıklar, savaşlar, nüfus artışı gibi konular dünya gündeminin ana başlıklarını oluşturuyor. İşte bütün bunlar tarımı stratejik bir sektör haline getirmiştir. Gıda kaybını en aza indirecek yöntemleri hayata geçirmemiz önem taşıyor" diye konuştu.

        'LİSANSLI DEPOCULUK ÇALIŞMALARI, 2005 YILINDA LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU'NUN ÇIKMASIYLA ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDI'

        Yumaklı, şunları söyledi:

        "Hz. Yusuf, tarımsal üretimi planlayarak ve depolama sistemleri kurarak, halkının gıda ihtiyacını karşılamak üzere büyük bir vizyon ortaya koymuştur. Bu stratejik yaklaşım, tarımsal üretimin önemini ve etkili bir yönetim sisteminin nasıl işlerlik kazandığını gözler önüne sermektedir. Bizlere geçmişten kalan bu ders, gıdanın üretiminden, depolanması ve işlenmesine kadar olan tüm süreçlerde etkin bir organizasyon yapmamız gerektiğini anlatır. İşte bu çalışmalardan biri de lisanslı depoculuk çalışmalarıdır. Ülkemizde lisanslı depoculuk çalışmaları, 2005 yılında Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun çıkmasıyla önemli bir ivme kazandı. Bu sayede lisanslı depoculuk faaliyetleri yasal bir zemine kavuşmuş oldu. TMO 2016 yılında, ülkemizin kapalı depo açığının giderilmesi, ürünlerin daha sağlıklı koşullarda depolanması, lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi amacıyla, belirlenen noktalarda depo yapım sürecini başlatmıştır. Ülkemizde halihazırda 223 lisanslı depoculuk şirketi, 306 noktada, toplam 12 milyon ton kapasite ile faaliyet göstermektedir. Lisanslı depolarda; yüzde 98 oranında hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar muhafaza edilmektedir. 2019'da ürün borsalarını tek çatı altında toplayan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın faaliyete geçmesiyle lisanslı depoculuk sistemi, tarım ürünleri ticareti açısından daha önemli hale gelmiştir. Diğer yandan bakanlık olarak, lisanslı depoculuğun gelişmesi için önemli destek ve teşvikler vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda önemli bir karara imza attık. 2025-2027 yıllarında yapılacak desteklemelere yönelik karar kapsamında, yalnızca Ticaret Bakanlığınca belirlenen depo kira ücretinin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığımızca destekleme kapsamına alınmıştır."

        Bakan Yumaklı, konuşmasından sonra açılışını yaptığı 50 ton kapasiteli depoyu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Tören sonunda Bakan Yumaklı'ya AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, yöreye ait bir kilim hediye etti.

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