Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na molotoflu saldırıda 2 tutuklama; şüpheliler, o anları cep telefonuyla kaydetmiş

        IĞDIR'da AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan molotoflu saldırıda gözaltına alınan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:11 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na molotoflu saldırıda 2 tutuklama; şüpheliler, o anları cep telefonuyla kaydetmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR’da AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan molotoflu saldırıda gözaltına alınan M.B. (18) ve O.Y. (18) tutuklanırken, Ö.K. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, valilik tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin de saldırı anını cep telefonu kamerası ile kaydettikleri belirtildi.

        Olay, 14 Aralık’ta akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı’nın bulunduğu binada meydana geldi. İddiaya göre, parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler, içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya atarken, diğerleri ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

        İKİSİ TUTUKLANDI; KENDİLERİ DE CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETMİŞ

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanıp, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Iğdır Valiliği ise konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        “14 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında; AK Parti Iğdır İl Başkanlığı’na yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen kundaklama olayı ile ilgili olarak yapılan geniş çaplı çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri M.B., O.Y., Ö.K. kısa süre içerisinde yakalanarak gerekli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde şahısların olayı gerçekleştirdiği anı telefon ile kayıt altına aldıkları ve bizzat gerçekleştirdikleri tespit edilmiş olup 18 Aralık 2024 Çarşamba günü şüpheli şahıslardan Ö.K. hakkında sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş; M.B. ve O.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırdığı iddiasıyla...
        Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırdığı iddiasıyla...
        Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        AK Parti Iğdır İl Başkanı Ayaz'dan molotoflu saldırıya tepki: Yılmayacağız
        AK Parti Iğdır İl Başkanı Ayaz'dan molotoflu saldırıya tepki: Yılmayacağız
        AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyliyle saldırı kınandı
        AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyliyle saldırı kınandı
        Iğdır'da manda sayısı geçen yıla oranla yüzde 80 arttı
        Iğdır'da manda sayısı geçen yıla oranla yüzde 80 arttı
        AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı
        AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı