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        Erbaş, Iğdır'da Kur'an kursunun açılışını yaptı

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an kurslarında Kur'an'ı anlama programlarını koyduklarını belirterek, "Kur'an-ı lafız olarak öğrendikten sonra manasını da anlamamız lazım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:20
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        Erbaş, Iğdır'da Kur'an kursunun açılışını yaptı
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        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an kurslarında Kur'an'ı anlama programlarını koyduklarını belirterek, "Kur'an-ı lafız olarak öğrendikten sonra manasını da anlamamız lazım. Bunun için 3 ciltlik bir kitap yazdık" dedi.

        Özgür Mahallesi 455'inci Sokak'ta yapımı tamamlan Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu törenle açıldı. Törene Iğdır Valisi Ercan Turan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve davetliler katıldı. Ali Erbaş, programda yaptığı konuşmada, "En hayırlı merasimlerden birisini gerçekleştiriyoruz. Bunu Peygamber'imizin hadisine atfen söyledim. Buyuruyor ki 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenenler ve öğretenlerinizdir'. En hayırlı insanların olacağı bu güzel mekanın açılışı da en hayırlı merasimlerden birisidir. Bunun gibi 2 bini aşkın yatılı Kur'an kursumuz var. Diyoruz ki 'Ya Resulullah vasiyetini yerine getiriyor, bu millet, hayır sahipleri, idarecilerimiz hocalarımız. Kur'an kursu binalarının yapılması için emek veren her insan, Efendimizin vasiyetini yerine getirmiş sayılıyorlar. Allah sayılarını artırsın. İyi değerlendirmek de bize nasip olsun. Düşünsenize 2022'den bu yana nice insanların emeği geçti bu binaya. Bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bülbüller gibi Kur'an okuyan, okuduğu Kur'an-ı anlayan, biz şimdi buna çok önem veriyoruz. O yüzden Kur'an kurslarına 'Kur'an-ı anlama' programları koyduk. Kur'an-ı Kerimi lafız olarak öğrendikten sonra manasını da anlamamız lazım. Kur'an kurslarımızda okutulan 3 ciltlik bir kitap yazdık" diye konuştu.

        Açılış sonrası kurs binasını gezen Vali Turan ile Erbaş, öğrencilerle sohbet etti. Erbaş, Iğdır Üniversitesi'nde düzenlenen 'İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' konulu konferansta da konuştu.

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