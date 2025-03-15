Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Yangın tüplerindeki 11 kilo 150 gram eroini 'Uzi' buldu

        DİLUCU Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da, narkotik köpek Uzi ile yapılan aramada, yangın tüplerinin içinde 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:34 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangın tüplerindeki 11 kilo 150 gram eroini 'Uzi' buldu
        ABONE OL

        DİLUCU Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da, narkotik köpek Uzi ile yapılan aramada, yangın tüplerinin içinde 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

        Ağrı Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Şube Müdürlüğü ile Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilucu Gümrük Kapısı'nda ortak operasyon gerçekleştirdi. Dilucu Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ı takibe alan ekipler, Iğdır merkez Kılıçlar Polis Uygulama noktasında durdurdu. 76 AAR 246 plakalı TIR ve dorsesinde yapılan aramada, narkotik köpek Uzi, 2 yangın tüpüne tepki verdi. Ekiplerin kestiği yangın tüplerinden 11 kilo 150 gram eroin çıktı. TIR'ın sürücüsü H.E., gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan' hakkında işlem yapılan H.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"

        Benzer Haberler

        Iğdır'da, 517 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi; 2 gözaltı
        Iğdır'da, 517 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi; 2 gözaltı
        Iğdır'da usulsüz keklik avlayan 8 kişiye 402 bin lira ceza kesildi
        Iğdır'da usulsüz keklik avlayan 8 kişiye 402 bin lira ceza kesildi
        Iğdır'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Iğdır'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Iğdır'da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Iğdır'da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Iğdır'da midibüsle elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
        Iğdır'da midibüsle elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
        Iğdır FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Iğdır FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü