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        Balık avlarken düştüğü Aras Nehri'nde kayboldu

        IĞDIR'da arkadaşları ile balık avlarken ayağı kayıp Aras Nehri'ne düşen İsmail Adir (28) kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 23:40 Güncelleme: 13.04.2025 - 23:45
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        Balık avlarken düştüğü Aras Nehri'nde kayboldu
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        IĞDIR’da arkadaşları ile balık avlarken ayağı kayıp Aras Nehri’ne düşen İsmail Adir (28) kayboldu. Adir’in bulunması için çalışma başlatıldı.

        Iğdır’da oturan bir grup arkadaş Ermenistan sırına yakın Bayraktutan köyü kırsalına giderek Aras Nehri’nde balık tutmaya çalıştı. Akşam saatlerine doğru İsmail Adir, ayağı kayması sonucu nehre düştü. Arkadaşlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Adir gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Adir için bölgeye dalgıçlar gönderildi. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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