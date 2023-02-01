Iğdır'da görülen karabaşlı çulha kuşu, Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi

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IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da tespit edilen karabaşlı çulha kuşu, Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara geçti.

KuzeyDoğa Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Nehri Kuş Cenneti'ndeki kuş halkalama ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Dünyanın en nadir kaydedilen türü olarak bilinen karabaşlı çulha kuşu, geçen yılın nisan ayında derneğin bölgede yaptığı çalışmalarda kayıt altına alındı.

Derneğin başkanı ve Koç ile UTAH Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun, tespit edilen kuşla ilgili hazırladığı makale ise dünyanın yaban hayatı açısından en önemli bilimsel dergileri arasında yer alan Zoology In The Middle East'da yayınlandı.

- Bilimsel derginin kapak fotoğrafı oldu

Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara geçen kuşun çekilen fotoğrafı ise derginin 2022 Aralık sayısının kapak fotoğrafı oldu.

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, bilimsel dergide yayınlanan kuşun, resmi olarak Türkiye'nin 498. türü olarak bilimsel kayda geçtiğini söyledi.

Bu türün dünya yaban hayatı açısından oldukça önemli bir dergide kapağa taşınmasının, Iğdır için de gurur kaynağı olduğunu ifade eden Şekercioğlu, şöyle konuştu:

"Bu kuş türü, eBird kayıtlarına baktığımız zaman teknik olarak Türkiye'nin en ender kuş türü oldu. Çünkü Türkiye'de kaydedilmiş 498 kuş türü arasında, dünyada en az kaydı olan ve 48 kez görülen karabaşlı çulha kuşu var. Yine Iğdır'da Türkiye için ilk kez kaydettiğimiz basra kamışçını (acrocephalus griseldis) ve şikra (accipiter badius) türleriyle beraber Aras Nehri Kuş Cenneti Türkiye listesine 3 yeni tür katkısında bulunmuş oldu."

- Türkiye'deki türlerin 3'te 2'si Aras Nehri Kuş Cenneti'nde yaşıyor

Şekercioğlu, Türkiye'deki kuş türlerinin büyük bölümünün Iğdır'da yaşadığını belirterek, Aras Nehri Kuş Cenneti'ndeki tür sayısının 316'ya ulaştığını dile getirdi.

Ülkedeki kuş türlerinin neredeyse 3'te 2'sinin sadece 10 kilometrekarelik Aras Nehri Kuş Cenneti'nde kaydedildiğini vurgulayan Şekercioğlu, şunları aktardı:

"Aynı zamanda burada uydu vericilerle takip ettiğimiz 16 türden 120'ye yakın kuş da Sibirya'nın Kuzey Buz Denizi kıyılarından Güney Afrika'ya, Nijerya'ya, Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerine kadar düzinelerce ülkede ürüyor, kışlıyor. İki yarımküre arasında mekik dokuyan kuşlar, gerek göç gerek üreme gerek kışlama için Aras Nehri Kuş Cenneti'ni kullanıyor. Bu da dünyadaki 8 ana kuş göç yolundan üçünün kesiştiği Aras Nehri Kuş Cenneti'nin dünya çapında çok önemli bir sulak alan ve kuşlar için kritik bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor."

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