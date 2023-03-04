Iğdır'da depremzede çocuklar için etkinlikler düzenlendi

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da depremzede çocuklar, düzenlenen çeşitli etkinliklerle moral buluyor.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen aileler, kentteki misafirhaneler ile yurtlarda konaklamaya devam ediyor.

Depremzede çocuklar, Ulucami kompleksinin içinde bulunan "Benim Dünyam Çocuk Akademisi" atölyesinde hafta içi resim, müzik, okuryazarlık, akıl ve zeka oyunları eğitimi alıp hafta sonu da sinema filmi izleyerek vakit geçiriyor.

Aralık ilçesinde de İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İlçedeki spor salonunda eğlenceli spor etkinliklerine katılan çocuklara psikososyal destek veriliyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şahin Yıldız, AA muhabirine, çocukların bu süreçte desteğe ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Çocuklara yönelik spor ve oyun temelli sosyal destek çalışmalarımız devam edecektir. Yetişkinlerin de etkilendiği bu süreçte rehabilitasyon ve psikososyal süreçlerini hızlıca başlatabilmek için antrenörlerimiz gözetiminde mutluluk kervanı oluşturmaya gayret edeceğiz." dedi.

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