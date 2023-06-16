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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en doğu noktasındaki okulda karne heyecanı

AA

Türkiye'nin en doğu noktasındaki okulda karne heyecanı

IĞDIR (AA) - Türkiye'nin en doğusundaki okulu olan Devlet Üretme Çiftliği İlkokulu öğrencileri karnelerini aldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Dilucu bölgesi, Türkiye'nin hem en doğu noktası hem de Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı konumunda yer alıyor.

Dilucu'nda bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir Çiftliğinin içindeki Devlet Üretme Çiftliği İlkokulunun 10 öğrencisi bulunuyor.

Türkiye'nin en doğu noktasında yer alma özelliğine sahip okulda eğitim gören öğrenciler, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın tamamlanmasıyla karnelerini aldı.

- İlk karne heyecanı

Okuldaki 5 anasınıfı ve 5 ilkokul öğrencisi, karnelerini öğretmenlerinden alarak yaz tatiline girdi.

Okul müdürü Demet Yılmaz, "Burası Türkiye'nin en doğusunda, Dilucu'nda olan bir okul. Okulumuz bu sene açıldı, ilk karnelerimizi veriyoruz, bunun sevinci içerisindeyiz." dedi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılını değerlendiren Yılmaz, "Bir sıkıntımız olmadı, her türlü ihtiyaçlarımız karşılandı. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Çocuklarımız da eğitim ve öğretimi seven çocuklar. Eğitim sezonumuz her yönüyle çok güzel geçti." diye konuştu.

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