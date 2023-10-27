Öğrenciler Ağrı Dağı eteklerinde "100. yıl" koreografisi oluşturdu
Iğdır'da 100 öğrenci, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptıkları Ağrı Dağı eteklerinde "100. yıl" koreografisi oluşturdu.
Iğdır'da 100 öğrenci, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptıkları Ağrı Dağı eteklerinde "100. yıl" koreografisi oluşturdu.
Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Şehit Erhan Çiyapul Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Ağrı Dağı eteklerinde program düzenledi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, 2 bin 200 rakımda bulunan Yenidoğan Şehitliği'ni ziyaret etti.
Daha sonra bu alanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan öğrenciler, "100. yıl" koreografisi oluşturarak Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Demirel, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 öğrenci ile tırmanış yaptıklarını ve şehitliği ziyaret ettiklerini belirtti.