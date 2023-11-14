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        Aras Kuş Cenneti'nde 2023 sezonunda 101 türden kuş halkalandı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2023 sezonu çalışmalarında 101 kuş türü halkalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:10
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        Aras Kuş Cenneti'nde 2023 sezonunda 101 türden kuş halkalandı
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır’daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2023 sezonu çalışmalarında 101 kuş türü halkalandı.

        KuzeyDoğa Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izni, KOÇ, UTAH, Iğdır ve Kars Kafkas üniversitelerinin desteğiyle Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 18 yıldır çalışma yürütüyor.

        Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki merkezde 2006'da başlatılan çalışmaların bu yılki sezonu, havaların soğumasıyla tamamlandı.

        Bugüne kadar 170 binden fazla kuş üzerinde çalışma yapılan merkezde, 2023 sezonunda 101 farklı tür halkalanıp takibe alındı.

        - Çalışmalar ilkbaharda yeniden başlayacak

        Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gönüllülerin de katkılarıyla yapılan çalışmalara, 2024 yılının ilkbahar mevsiminde devam edilecek.

        Merkez sorumlusu Kayahan Ağırkaya, AA muhabirine, verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

        Sezonda 5 bin 400 kuşa halka taktıklarını belirten Ağırkaya, şöyle konuştu:

        "101 türden kuş halkaladık. Bu sezon kuş sayısı ve çeşitliliği açısından verimli geçti. Bu sezonda ilk kez halkaladığımız kızkuşu (Vanellus vanellus) bizim için de çok önemli bir kayıt oldu. Sezon boyu sıcaklık mevsim normallerinde devam etti. Bu yılki çalışmalarda bulunduğumuz alanın ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük. Farklı habitatlara ev sahipliği yapması ve kıtaların göç yollarının kesişim noktası olması itibarıyla pek çok türe ev sahipliği ve konaklama alanı olarak olanak sağlıyor."

        - "Genellikle Afrika Kıtası'ndan gelip kuzeye göçen kuşlardan oluşuyor"

        Kuşların göç rotaları hakkında bilgi veren Ağırkaya, "Aras Vadisi’ni kullanan kuşlar genellikle Afrika Kıtası'ndan gelip daha kuzeye, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerine göç eden, o bölgelerde üreyen kuşlar. Sonbahar sezonunda da yavrularını büyüttükten sonra Afrika Kıtası'na tekrar aynı yoldan geri dönüyorlar." dedi.

        Asya, Avrupa ve Afrika arası göçen kuşların bu alanda mola verdiklerini anlatan Ağırkaya, şunları kaydetti:

        “Bulunduğumuz alan Rusya ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Afrika Kıtası arasında farklı kuş türleri için farklı habitatlarla ev sahipliği yapan önemli bir yol üstü durağı. Dünyadan pek çok kuş uzun göçlerinde duraklamak için burayı tercih ediyor. Burada yağlanıp, enerjilerini toplayarak uzun göçlerine devam ediyorlar. Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da halkalama çalışmalarımız ilkbaharda başlayıp sonbahara kadar devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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