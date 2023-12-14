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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:53 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:53
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Aralık ilçesindeki bir evde yapılan aramada çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Jandarma ekibi, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Ayrıca, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 5 kişiye de yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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