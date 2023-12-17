Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi Iğdır Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Iğdır Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Iğdır’ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Kar yağışı nedeniyle kentin bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı.

Iğdır Valiliği yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan 9 köyde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara

verildiğini bildirdi.

Alınan karara göre merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor, Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde yarın eğitim yapılmayacak.