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        Iğdır FK'nin 1. Lig'e yükselmesi, kentte düzenlenen etkinlikle kutlandı

        Alagöz Holding Iğdır FK'nin Trendyol 1. Lig'e yükselmesi, kentte düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:35 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:35
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        Iğdır FK'nin 1. Lig'e yükselmesi, kentte düzenlenen etkinlikle kutlandı
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        Alagöz Holding Iğdır FK'nin Trendyol 1. Lig'e yükselmesi, kentte düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Alagöz Holding Iğdır FK, dün Sivas'ta oynanan TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

        Sivas'tan kente dönen takım ve teknik heyet, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

        Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurulan platforma çıkan takım, binlerce kişiden oluşan kalabalığı selamlayıp 1. Lig'e yükselmenin sevincini paylaştı.

        Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz'ün de katıldığı etkinlikte sanatçılar konser verdi, havai fişek gösterisi düzenlendi.

        Vali Turan ve Alagöz, futbolcularla birlikte kupayı kaldırarak kutlama yaptı.

        Cantürk Alagöz, burada yaptığı konuşmada, takımın 1. Lig'e yükselmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "4 yıl önce biz Iğdırspor'u Bölgesel Amatör Lig'den devraldık. 4 yılda Türkiye 1. Lig'ine çıkmak emin olun kolay bir iş değil. Büyük emek verdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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