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        Iğdır'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi

        Iğdır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 22:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:21
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        Iğdır'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
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        Iğdır'da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Valilik, Yetim Vakfı ve İHH tarafından Iğdır Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, yere serilen rulo kağıtlara çocuklar ve katılımcılar Gazze’ye destek veren resimler çizdi, duygularını anlatan yazılar yazdı.

        Etkinliğe katılan Vali Ercan Turan, yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan insanlık dramını unutmayacaklarını söyledi.

        Müslümanlara yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını belirten Turan, "Özellikle Filistin'de, Gazze'de çocuklar katlediliyor, şehit ediliyor, ruhları şad olsun. Müthiş bir iman dersi veriyorlar, müthiş bir mücadele gösteriyorlar Rabb'im inşallah tez zamanda hepsine nusret nasip eylesin." dedi.

        Vali Turan, etkinlikte rulo kağıtlara çizilen resim ve duyguları aktaran yazıların yakın zamanda sergileneceğini bildirdi.

        İHH Vakfı Iğdır İl Başkanı Mahmut Aydın ise etkinlik kapsamında çocuklara çizim yapmayı öğrettiklerini dile getirerek, "Çocuklarımızın yüz boyamalarını yapıyoruz, Filistin renkleriyle onları haşır neşir etmek için çabalar gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Iğdır Müftüsü Zahit Demir de etkinliği çok anlamlı bulduklarını ve kendilerine görev addettiklerini vurguladı.

        Demir, Kur’an kursu öğrencilerinin de etkinliğe katıldığını ifade ederek, "Minik çocuklara, Filistin'de, Gazze'de katledilen, soykırıma uğrayan oradaki millete, oradaki çocuklara dikkat çekmek adına buradayız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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