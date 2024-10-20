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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:25 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:25
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Hasan Erdoğan

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 79 Ahmet Engin), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 90+3 Alperen Selvi), Burak Altıparmak, Liço (Dk. 79 Guimaraes), Mert Çölgeçen (Dk. 70 Burak Çoban), Eysseric, Regattin, Thuram (Dk. 79 Aleksic)

        Manisa FK: Alperen Uysal, Kaan Kanak, Awuku, Bartu Göçmen, Oktay Gürdal, Oğuz Gürbulak (Dk. 67 Hodzic), Ramirez (Dk. 30 Muhammet Ensar Akgün), Cissokho, Diallo (Dk. 83 Efe Taylan Altunkara), Wriedt (Dk. 30 Muhammed Enes Kiprit), Fofana (Dk. 83 Osuji)

        Gol: Dk. 29 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Kırmızı kart: Dk. 20 Awuku (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Mert Çölgeçen, Dk. 44 Liço, Dk. 78 Eysseric (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 59 Oktay Gürdal, Dk. 78 Kaan Kanak (Manisa FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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