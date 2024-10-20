Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Hasan Erdoğan
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 79 Ahmet Engin), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 90+3 Alperen Selvi), Burak Altıparmak, Liço (Dk. 79 Guimaraes), Mert Çölgeçen (Dk. 70 Burak Çoban), Eysseric, Regattin, Thuram (Dk. 79 Aleksic)
Manisa FK: Alperen Uysal, Kaan Kanak, Awuku, Bartu Göçmen, Oktay Gürdal, Oğuz Gürbulak (Dk. 67 Hodzic), Ramirez (Dk. 30 Muhammet Ensar Akgün), Cissokho, Diallo (Dk. 83 Efe Taylan Altunkara), Wriedt (Dk. 30 Muhammed Enes Kiprit), Fofana (Dk. 83 Osuji)
Gol: Dk. 29 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK)
Kırmızı kart: Dk. 20 Awuku (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Mert Çölgeçen, Dk. 44 Liço, Dk. 78 Eysseric (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 59 Oktay Gürdal, Dk. 78 Kaan Kanak (Manisa FK)
IĞDIR
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