Iğdır'da 50 kilo 250 gram uyuşturucu yakalandı

Iğdır'da 50 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dilucu Gümrük Müdürlüğü ile Dilucu Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda arama yapıldı.

Tırın içindeki mutfak eşyası cinsi malzemelerin ahşap tabanları arasına gizlenmiş 199 paket halinde 50 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.