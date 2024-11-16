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        Iğdır'da 50 kilo 250 gram uyuşturucu yakalandı

        Iğdır'da 50 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:44
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        Iğdır'da 50 kilo 250 gram uyuşturucu yakalandı
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        Iğdır'da 50 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dilucu Gümrük Müdürlüğü ile Dilucu Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda arama yapıldı.

        Tırın içindeki mutfak eşyası cinsi malzemelerin ahşap tabanları arasına gizlenmiş 199 paket halinde 50 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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