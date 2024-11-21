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        Iğdır'da çıkan kavgada kafasına darbe alan kişi öldü

        Iğdır'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:28
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        Iğdır'da çıkan kavgada kafasına darbe alan kişi öldü
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        Iğdır'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Karakoyunlu ilçesi kırsalında İrfan A. ile İlhan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda İrfan A. elindeki sert bir cisimle kafasına vurduğu İlhan S'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen İlhan S'nin cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri İrfan A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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