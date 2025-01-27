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        Iğdır'ın hava kirliliği, düzenlenen sempozyumda konuşuldu

        Iğdır'da yaşanan hava kirliliğinin çözümü için düzenlenen toplantıda çözüm önerileri sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 19:15 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:29
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        Iğdır'ın hava kirliliği, düzenlenen sempozyumda konuşuldu
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        Iğdır'da yaşanan hava kirliliğinin çözümü için düzenlenen toplantıda çözüm önerileri sunuldu.

        Iğdır Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Iğdır İli Hava Kirliliği ve Çözüm Önerileri" toplantısına, Iğdır Valisi Ercan Turan, Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda, Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat ile Dr. Metehan Güzelkaya, kentte yaşanan kirliliğe dair konuşma yaptı.

        Hava kirliliğinin Iğdır'da yarattığı etkiler ve çözüm önerilerinin konuşulduğu sempozyumda, kirliliğin sağlık ve toplumsal etkileri değerlendirilip çözüm önerileri ve farkındalık çalışmaları da görüşüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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