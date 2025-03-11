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        Iğdır FK, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:38 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:38
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        Iğdır FK, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma, dar alanda pas ve çift kale maç yaptı.

        Takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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