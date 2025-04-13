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        Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde ilkbaharda 1200 kuş halkalandı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, ilkbahar sezonunda şu ana kadar 64 türden 1200 kuş halkalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:48
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        Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde ilkbaharda 1200 kuş halkalandı
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, ilkbahar sezonunda şu ana kadar 64 türden 1200 kuş halkalandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde KuzeyDoğa Derneğince kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.

        Havaların ısınmasıyla kuş göçünün başladığı Iğdır'da, KuzeyDoğa Derneği gönüllülerince Aras Kuş Cenneti'ne kurulan kuş yakalama ağlarına 5 Mart'tan itibaren takılan 1200 kuş halkalanarak doğal ortamlarına bırakıldı.

        Aralarında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince oluşturulan, nesli tehlike altındaki kırmızı listede yer alan türlerin de olduğu kuşlar, ilkbahar boyunca yapılan çalışmalarla takip edilecek.

        Kuzey yarım kürede havaların ısınmasıyla güneyden göçe başlayarak Rusya ve Kazakistan'a uçarken Iğdır'da mola veren kuşlar, burada bilim insanlarınca izlenip veri elde edilecek.

        - "Şimdiye kadar 64 türden 1200 kuş halkaladık"

        Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, göç yolculuğuna çıkan kuşların her geçen gün artarak bu alanı ziyaret ettiğini söyledi.

        Bölgenin biyoçeşitliliğini araştırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Tutar, "Bu sezon 5 Mart'tan beri halkalama yapıyoruz. Şimdiye kadar 64 türden 1200 kuş halkaladık. Burada gönüllülük esaslı çalışma sürdürüyoruz. Yurt içi ve dışından gelen uzman halkacılarımız tarafından türler tayin edildikten sonra sisteme kaydı yapılıyor." dedi.

        Çalışmalara dair bilgi veren Tutar, "Net bir veri elde ediyoruz. Bu verileri elde edebilmek için kuşun kanat formu, kanat ve kuyruk uzunluğu, göçe ne kadar uygun olduğunu gösteren karnında birikmiş yağ, bunların hepsi tespit edildikten sonra bacağına uygun halka takılıp doğal ortamına geri salınıyor." diye konuştu.

        - "Bugüne kadar 180 binin üstünde, 316 tür kuş halkalandı"

        Kıtalararası göç eden kuşların Iğdır'a geldiğini dile getiren Tutar, şöyle devam etti:

        "Biz kuş göçünün öncesinde istasyonu açıyoruz ama en çok veriyi göç esnasında elde ediyoruz. O da genelde ilkbahar ve sonbaharda oluyor. Güney Afrika'dan Rusya'nın kuzeyine, Sibirya'ya kadar yol kateden kuşlarımız var. Biz buradan takip edebiliyoruz, farklı istasyonlarda yakalanan kuşlar olduğu zaman da bize geri bildirim yapılıyor. Bu şekilde veriyi tamamlayabiliyoruz. Açıldığı günden bugüne kadar 180 binin üstünde, 316 tür kuş halkalandı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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