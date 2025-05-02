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        Iğdır FK, yenilmezlik serisiyle düşme hattından çıktı, play-off kovalıyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, küme düşme hattındayken yakaladığı yenilmezlik serisiyle şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:28
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        Iğdır FK, yenilmezlik serisiyle düşme hattından çıktı, play-off kovalıyor
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        HÜSEYİN YILDIZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, küme düşme hattındayken yakaladığı yenilmezlik serisiyle şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor.

        Son iki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu çıkışını Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.

        Ligde 22 haftalık periyotta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan, 26 puanla 18. sırada bulunan takımın başına teknik direktör Çağdaş Çavuş getirildi.

        Çavuş yönetiminde çıkış yakalayan Iğdır FK, oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 29 puan topladı ve puanını 55'e yükseltti.

        Son 12 maçında yenilgi yaşamayan Iğdır ekibinin bu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

        Hafta Karşılaşma Skor
        25 Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü 3-0
        26 Erzurumspor FK-Iğdır FK 0-0
        27 Iğdır FK-Çorum FK 1-0
        28 Manisa FK-Iğdır FK 0-1
        29 Iğdır FK-Şanlıurfaspor 2-2
        30 MKE Ankaragücü-Iğdır FK 0-4
        31 Iğdır FK-Ümraniyespor 0-0
        32 Amed Sportif Faaliyetler-Iğdır FK 0-0
        33 Iğdır FK-İstanbulspor 3-0
        34 Bandırmaspor-Iğdır FK 1-1
        35 Iğdır FK-Sakaryaspor 4-0
        36 Yeni Malatyaspor-Iğdır FK 0-9

        - Çavuş yönetiminde sahasında mağlubiyet yaşamadı

        Iğdır ekibi, Çavuş yönetiminde 23. haftadan itibaren sahasında çıktığı 7 maçın 5'inden galibiyet, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.

        Ligin 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü şampiyonluğu ve Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor'u ağırlamaya hazırlanan Iğdır FK, bu maçtan galibiyetle ayrılırsa play-off için büyük avantaj yakalayacak.

        İki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu sezon da Süper Lig'e çıkıp tarih yazmak istiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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