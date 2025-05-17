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        Son 20 yılda en çok kuş türü Aras Kuş Cenneti'nde kayıt altına alındı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti, son 20 yılda Türkiye'de en fazla kuş türünün gözlemlendiği nokta oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:06
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        Son 20 yılda en çok kuş türü Aras Kuş Cenneti'nde kayıt altına alındı
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti, son 20 yılda Türkiye'de en fazla kuş türünün gözlemlendiği nokta oldu.

        Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde Aras Nehri'nin taşkınlarıyla oluşan ve Aras Kuş Cenneti adı verilen bölge, her mevsim kıtalar arası göçen kuş türlerini ağırlıyor.

        KuzeyDoğa Derneğince, 2006 yılında bu bölgede kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, göçmen kuş türleri üzerine araştırma yapılıp elde edilen veriler, bilim camiasıyla paylaşılıyor.

        Araştırma verileri, dünya genelinde kuş bilimcilerin buluştuğu eBird platformu üzerine kaydedilip araştırmacılara ve doğa gönüllülerine ulaştırılıyor.

        Ornitoloji çalışmalarında rehber görevi gören eBird verilerine göre, Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti, son 20 yılın en fazla tür kaydedilen alanı olarak kırmızı renkle "sıcak nokta" konumunda yer alıyor.

        Bilim insanları, bölgede henüz tespit edilemeyen birçok türün yaşadığını ve çalışmaların devam etmesiyle bu tür sayısının artacağını tahmin ediyor.

        - "Aras Kuş Cenneti'nde kuş türü 317'ye ulaştı"

        KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Aras Kuş Cenneti'nin önemli kuş göç rotaları üzerinde bulunduğunu söyledi.

        Bu yılki çalışmalarda tür sayısının arttığını belirten Şekercioğlu, "Aras Kuş Cenneti'nde kuş türü 317'ye ulaştı. Burada çalışmalarımıza 2006 yılında başladık ve şu an 20. yılımızdayız. Bu 20 yılda en çok kuş türü kaydedilmiş 'eBird sıcak noktası' Aras Kuş Cenneti." dedi.

        En son kaydedilen yeşil ağaçkakan ile Aras Kuş Cenneti'nin 317'nci türe ulaştığını hatırlatan Şekercioğlu, "Bu da Türkiye'deki tüm kuş türlerinin yüzde 64'ünün bu kuş cennetinde kaydedilmiş olması demek." diye konuştu.

        Deniz olmamasına rağmen bu kadar türün kaydedilmesinin etkileyici bir rakam olduğuna dikkati çeken Şekercioğlu, "Iğdır'da deniz yok, yani birçok kıyı ve deniz kuşunu bölgede kaydetme imkanımız yok. Bu açıdan zaten 30 kadar tür kaybediyoruz. Ona rağmen 317 kuş türünün olması, buranın küresel çapta ne kadar önemli bir vaha, göç, üreme ve kışlama merkezi olduğunun en büyük ispatıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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