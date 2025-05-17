Son 20 yılda en çok kuş türü Aras Kuş Cenneti'nde kayıt altına alındı

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti, son 20 yılda Türkiye'de en fazla kuş türünün gözlemlendiği nokta oldu.

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde Aras Nehri'nin taşkınlarıyla oluşan ve Aras Kuş Cenneti adı verilen bölge, her mevsim kıtalar arası göçen kuş türlerini ağırlıyor.

KuzeyDoğa Derneğince, 2006 yılında bu bölgede kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, göçmen kuş türleri üzerine araştırma yapılıp elde edilen veriler, bilim camiasıyla paylaşılıyor.

Araştırma verileri, dünya genelinde kuş bilimcilerin buluştuğu eBird platformu üzerine kaydedilip araştırmacılara ve doğa gönüllülerine ulaştırılıyor.

Ornitoloji çalışmalarında rehber görevi gören eBird verilerine göre, Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti, son 20 yılın en fazla tür kaydedilen alanı olarak kırmızı renkle "sıcak nokta" konumunda yer alıyor.

Bilim insanları, bölgede henüz tespit edilemeyen birçok türün yaşadığını ve çalışmaların devam etmesiyle bu tür sayısının artacağını tahmin ediyor.

- "Aras Kuş Cenneti'nde kuş türü 317'ye ulaştı"

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Aras Kuş Cenneti'nin önemli kuş göç rotaları üzerinde bulunduğunu söyledi.

Bu yılki çalışmalarda tür sayısının arttığını belirten Şekercioğlu, "Aras Kuş Cenneti'nde kuş türü 317'ye ulaştı. Burada çalışmalarımıza 2006 yılında başladık ve şu an 20. yılımızdayız. Bu 20 yılda en çok kuş türü kaydedilmiş 'eBird sıcak noktası' Aras Kuş Cenneti." dedi.

En son kaydedilen yeşil ağaçkakan ile Aras Kuş Cenneti'nin 317'nci türe ulaştığını hatırlatan Şekercioğlu, "Bu da Türkiye'deki tüm kuş türlerinin yüzde 64'ünün bu kuş cennetinde kaydedilmiş olması demek." diye konuştu.